Bayern Coutinho'yu açıkladı
BUNDESLİGA

Bayern Coutinho'yu açıkladı

Bayern Münih, Barcelona'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu 8,5 milyon euro bedel karşılığında kiraladığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Coutinho yeni takımının formasıyla poz verdi.

Coutinho yeni takımının formasıyla poz verdi.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Philippe Coutinho'yu kiraladı.

Alman kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için 120 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olunduğu belirtildi, kiralama bedeli olarak da İspanya ekibine 8,5 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

  • Brezilyalı futbolcu, geçen sezon Barcelona forması ile 54 maça çıkarken 11 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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