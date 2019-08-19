Bayern Coutinho'yu açıkladı

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Philippe Coutinho'yu kiraladı.

Alman kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için 120 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olunduğu belirtildi, kiralama bedeli olarak da İspanya ekibine 8,5 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

Brezilyalı futbolcu, geçen sezon Barcelona forması ile 54 maça çıkarken 11 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.