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Spor Şampiyonlar Liginde sürpriz son Bayern Münih elendi
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Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz son: Bayern Münih elendi

Bayern Münih, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Villarreal ile karşılaştı. Alman ekibi 1-0 önde geçtiği maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Villarreal, kupanın favorilerinden birini eleyerek geceye damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih-Villarreal maç özeti ve golleri izle: Şampiyonlar Ligi özet izle
Unai Emery - Villarreal Teknik Direktörü

Villarreal, Bayern Münih'i eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 1-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Villarreal'i ağırladı.

Bayern Münih, Lewandowski'nin 52. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fakat Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikadaki golüyle turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih'i eledi.

  • Villarreal, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesi olan yarı finale, 2006'dan sonra bir kez daha yükseldi.

Emery'den dikkat çeken istatistik

Villarreal, Unai Emery yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde grup sonrası eleme turlarında oynadığı son 13 maçta rakiplerine mağlup olmadı. 9 galibiyet, 4 beraberlik.

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