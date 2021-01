Bayern Münih yıkıldı: 2-0 öne geçtiği maçı kaybetti

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 15. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka’nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus’un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Gladbach hand Bayern their first Bundesliga loss since September 😤 pic.twitter.com/BlQQQMcSYC — B/R Football (@brfootball) January 8, 2021

Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.