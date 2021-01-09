BUNDESLİGA

Bayern Münih yıkıldı: 2-0 öne geçtiği maçı kaybetti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 3-2 mağlup oldu.

Haber Merkezi AA
Mönchengladbach, güçlü rakibi karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Mönchengladbach, güçlü rakibi karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 15. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka’nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus’un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

  • Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.


Merih Demiral'lı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'ı devirdi (ÖZET)
Merih Demiral'lı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'ı devirdi (ÖZET)

Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk adaylarından lider Milan ile zirve yarışına ortak olmak isteyen son şampiyon Juventus, kozlarını paylaştı.Müsabakaya hızlı giriş yapan konuk ekip, Federico Chiesa ile 18. dakikada öne geçti: 0-1.Ev sahibi takımdan bu gole yanıt, 41. dakikada Davide Calabria'dan geldi ve devreye 1-1’lik eşitlikle gidildi.İkinci yarıda, Chiesa 62. dakikada tekrar sahneye çıkarak Juventus'u maçta bir kez daha üstün duruma getirdi: 1-2.76. dakikada Juventus’un ABD’li futbolcusu Weston McKennie farkı 2'ye çıkaran golü attı: 1-3.Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, lider Milan'ı deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.Ligin ilk haftalarında aldığı beraberlikle zirve yarışında geriye düşen Juventus, bu galibiyetle zirve yarışına tutundu. Lider Milan ise bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Ayrıca bu mağlubiyetle, Milan'ın Serie A'da geçen sezon pandemi arasından sonraki dönemde başlayan 27 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.Yenilgiye rağmen Milan, ligde 37 puanla liderliğini sürdürürken, Juventus ise bu galibiyetle puanını 30’a çıkardı ve puan tablosunda 4. sıraya yükseldi.Milan-Juventus maç özeti;Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral formaları değiştirdiMilan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele etti. Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral ise yedek kulübesinde başladığı maça, 87. dakikada Gianluca Frabotta'nın yerine dahil oldu. İki milli oyuncu, karşılaşmanın ardından birbirleriyle formalarını değiştirdi.

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