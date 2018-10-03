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Yassine ​Benzia: Ailem için Cezayir Milli Takımı'nı seçtim

Benzia: Ailem için Cezayir'i seçtim

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia, milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanmasının nedenini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Benzia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 lig maçında 1 asist yaptı.

Benzia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 lig maçında 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin forması giyen Yassine Benzia, Fenerbahçe Dergisi'nin ekim sayısına açıklamalarda bulundu. Cezayirli oyuncunun Fenerbahçe Dergisi'ndeki röportajından öne çıkanlar şöyle:

"Ailem için Cezayir'i seçtim"

  • Ailemi gururlandırmak için Cezayir Milli Takımı'nı seçtim. Ailemin büyük bir kısmı Cezayir'de yaşıyor. Sadece annem Fransa'da, teyzelerim, halalarım, amcalarım, dedem, anneannem hepsi Cezayir'de yaşıyor. Bu yüzden üzerime o formayı ve o bayrağı giymek istedim. Aynı zamanda Cezayir Milli Takımı iyi bir jenerasyon yakaladı. Genç oyuncular var, kuvvetli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu takımla bir şeyler başarabiliriz diye düşünüyorum.

"Müslümanız diye bir adım geride başlıyorduk"

  • Bir Müslümanın Fransa'da yaşadığı hayatla burada yaşadığı hayat siyah ve beyaz kadar farklı, kıyaslayamayız. Burada her zaman ezan sesi var, hiçbir şüphe duymadan yemeklerin helal olduğunu bilerek yiyebiliyorsunuz. Oradayken hep balık yiyorsunuz çünkü etlerin helal olup olmadığını bilemiyorsunuz. Beslenme alışkanlıklarınızı etkileyen bir durum. Futbolda da Cezayirli olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için bir adım geride başlıyorduk. Benim önüme zorluklar çıkarılan durumlar oldu.

Benzia'nın şortunun içine tayt giymesinin nedeni ortaya çıktı
Benzia'nın şortunun içine tayt giymesinin nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Fransız ekiplerinden Lille'den transfer ettiği Yassine Benzia'nın Konyaspor maçında şortunun içine tayt giymesi merak konusu olmuştu. Yıldız ismin bu tercihinin sebebi ortaya çıktı.Müslüman futbolcunun şort içine tayt giymesinin sebebi tamamen inancıyla ilgili. Yıldız isim Lille kariyerinde de şort içinde tayt tercihinde bulunuyordu.İşte Benzia'nın Fransa kariyerindeki fotoğrafları;

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