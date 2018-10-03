Benzia: Ailem için Cezayir'i seçtim

Fenerbahçe'nin forması giyen Yassine Benzia, Fenerbahçe Dergisi'nin ekim sayısına açıklamalarda bulundu. Cezayirli oyuncunun Fenerbahçe Dergisi'ndeki röportajından öne çıkanlar şöyle:

"Ailem için Cezayir'i seçtim"

Ailemi gururlandırmak için Cezayir Milli Takımı'nı seçtim. Ailemin büyük bir kısmı Cezayir'de yaşıyor. Sadece annem Fransa'da, teyzelerim, halalarım, amcalarım, dedem, anneannem hepsi Cezayir'de yaşıyor. Bu yüzden üzerime o formayı ve o bayrağı giymek istedim. Aynı zamanda Cezayir Milli Takımı iyi bir jenerasyon yakaladı. Genç oyuncular var, kuvvetli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu takımla bir şeyler başarabiliriz diye düşünüyorum.

"Müslümanız diye bir adım geride başlıyorduk"

Bir Müslümanın Fransa'da yaşadığı hayatla burada yaşadığı hayat siyah ve beyaz kadar farklı, kıyaslayamayız. Burada her zaman ezan sesi var, hiçbir şüphe duymadan yemeklerin helal olduğunu bilerek yiyebiliyorsunuz. Oradayken hep balık yiyorsunuz çünkü etlerin helal olup olmadığını bilemiyorsunuz. Beslenme alışkanlıklarınızı etkileyen bir durum. Futbolda da Cezayirli olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için bir adım geride başlıyorduk. Benim önüme zorluklar çıkarılan durumlar oldu.