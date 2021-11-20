Beş yıl sonra Barcelona'ya geri dönen Dani Alves'in maaşı herkesi şaşırttı

5 yıl sonra yeniden Barcelona'ya geri dönen Dani Alves'in, Katalan ekibinden alacağı maaş şaşkınlığa uğrattı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Alves, La Liga'nın en düşük ücretini alan oyuncu olacak.

155 bin euro kazanacak

İddialara göre Brezilyalı oyuncu, Barcelona'dan sezon sonuna kadar 155 bin euro kazanacak. FFP sebebiyle ekonomik olarak çıkmazda olan Barcelona'nın, oldukça düşük bir ücretle Alves'i kadrosuna kattığı kaydedildi. Ayrıca 38 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro olarak belirlendi.

Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Dani Alves, toplamda 23 kupa zaferi yaşadı. Yıldız oyuncu 2008 yazında 35.5 milyon euro karşılığında Barça'ya transfer olmuştu.

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Dani Alves, Barcelona'da 8 numaralı forma ile mücadele edecek pic.twitter.com/7hSLilCsgY REKLAM November 16, 2021



