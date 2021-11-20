Spor Beş yıl sonra Barcelonaya geri dönen Dani Alvesin maaşı herkesi şaşırttı
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Beş yıl sonra Barcelona'ya geri dönen Dani Alves'in maaşı herkesi şaşırttı

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başına geçen Xavi, ilk transferi olarak eski takım arkadaşı Dani Alves'i kadroya katmıştı. 5 yıl sonra Katalan ekibine geri dönen Brezilyalı oyuncunun, maaşı da ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beş yıl sonra Barcelonaya geri dönen Dani Alvesin maaşı herkesi şaşırttı
Dani Alves'in güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

5 yıl sonra yeniden Barcelona'ya geri dönen Dani Alves'in, Katalan ekibinden alacağı maaş şaşkınlığa uğrattı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Alves, La Liga'nın en düşük ücretini alan oyuncu olacak.

155 bin euro kazanacak

İddialara göre Brezilyalı oyuncu, Barcelona'dan sezon sonuna kadar 155 bin euro kazanacak. FFP sebebiyle ekonomik olarak çıkmazda olan Barcelona'nın, oldukça düşük bir ücretle Alves'i kadrosuna kattığı kaydedildi. Ayrıca 38 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro olarak belirlendi.

  • Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Dani Alves, toplamda 23 kupa zaferi yaşadı. Yıldız oyuncu 2008 yazında 35.5 milyon euro karşılığında Barça'ya transfer olmuştu.

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SPOR
Xavi'nin ilk transferi eski takım arkadaşı oldu


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