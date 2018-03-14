Beşiktaş Bayern Münih maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam 20:00'de Bayern Münih ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber MerkeziAA
Beşiktaş, Devler Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümde ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın başında sakatlığı henüz geçmeyen Pepe'nin yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle bu akşam oynayamayacak Domagoj Vida da yer aldı.
Siyah-beyazlı ekipte sakat Dusko Tosic ise çalışmaya katılmadı. Güneş, antrenman öncesi saha içinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.
Jupp Heynckes'ten Beşiktaş değerlendirmesi
Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, siyah beyazlılarla oynayacakları rövanş maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:
10 kişi kalmak Şampiyonlar Ligi'nde işleri çok zorlaştırır. Beşiktaş da ilk maçta onu yaşadı. O maçta kendi oyunumuzu oynadık. 10 kişi kalmaları taktiğimizi yansıtmamızı rahatlattı, işimiz kolaylaştı. Tüyleri ürperten bir atmosfer olacak. Türk taraftarları çok meşhur, futbol burada çok coşkuyla yaşanıyor. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu.
Şenol Güneş: Savunmada eksiklik var
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise rövanş maçı öncesi sakat oyunculara dikkat çekerek şunları ifade etti:
Pepe sakat Vida cezalı Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal olarak eksiklik var. Umarım ki güzel maç olur ve sahamızda kazanırız. Tosic'in ön adale grubunda bir sakatlığı var, o yüzden olmayacak. Oynarsa riski artar. Caner ile Adriano'nun da var ama bakacağız. Forvette sayısal olarak oyuncumuz çok ama defans göbeğinde şu an sıkıntımız var.
Yorum