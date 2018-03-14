Beşiktaş Bayern Münih maçına hazır

Beşiktaş, Devler Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümde ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın başında sakatlığı henüz geçmeyen Pepe'nin yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle bu akşam oynayamayacak Domagoj Vida da yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte sakat Dusko Tosic ise çalışmaya katılmadı. Güneş, antrenman öncesi saha içinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Jupp Heynckes'ten Beşiktaş değerlendirmesi

Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, siyah beyazlılarla oynayacakları rövanş maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

10 kişi kalmak Şampiyonlar Ligi'nde işleri çok zorlaştırır. Beşiktaş da ilk maçta onu yaşadı. O maçta kendi oyunumuzu oynadık. 10 kişi kalmaları taktiğimizi yansıtmamızı rahatlattı, işimiz kolaylaştı. Tüyleri ürperten bir atmosfer olacak. Türk taraftarları çok meşhur, futbol burada çok coşkuyla yaşanıyor. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu.

Şenol Güneş: Savunmada eksiklik var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise rövanş maçı öncesi sakat oyunculara dikkat çekerek şunları ifade etti:

Pepe sakat Vida cezalı Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal olarak eksiklik var. Umarım ki güzel maç olur ve sahamızda kazanırız. Tosic'in ön adale grubunda bir sakatlığı var, o yüzden olmayacak. Oynarsa riski artar. Caner ile Adriano'nun da var ama bakacağız. Forvette sayısal olarak oyuncumuz çok ama defans göbeğinde şu an sıkıntımız var.

Şenol Güneş: Tosic Bayern maçında yok Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'ın rövanşında yarın Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuştu.Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;"İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağımız bir maç olacak. Aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki iddiamızı, hevesimizi ve heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. Hedefimiz gruptan çıktıktan sonra turu geçmekti ya da en azından iki heyecanlı maç oynayıp kendimizi göstermekti ama olmadı.""Savunmada eksiklik var""Pepe sakat Vida cezalı Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal olarak eksiklik var. Umarım ki güzel maç olur ve sahamızda kazanırız. Tosic'in ön adele grubunda bir sakatlığı var, o yüzden olmayacak. Oynarsa riski artar. Caner ile Adriano'nun da var ama bakacağız.Forvette sayısal olarak oyuncumuz çok ama defans göbeğinde şu an sıkıntımız var.""İyi futbol bekleyen taraftarlara göstermek istiyoruz""Şampiyonlar Ligi neler yapabileceğimizi göreceğimiz test maçlarıydı. Testleri iyi geçtik, ta ki 10 kişi kalana kadar. İyi futbol bekleyen taraftarlara göstermek istiyoruz."Talisca'nın milli takıma seçilmesi"Anderson Talisca için önemli olan milli takımında yeteneğini ve karakterini göstermesi. İnşallah bu form grafiğini hem milli takım, hem de ligde gösterir ve Dünya Kupası'na gider. Teknik adamların bizimle paylaşmak istediklerini paylaşırız. Talisca için milli Takım antrenörüne gerekli bilgiyi verdik. Onların geldiği dönemde Talisca cezalıydı, oynayamadı. Türkiye'de oynayan Brezilyalı oyuncular ve Talisca hakkında görüş alışverişinde bulunduk."Yabancı gazeteci: Beşiktaş yarın ne amaçla sahaya çıkacak? Şenol Güneş: Biz her maça güzel futbol oynamak için çıkıyoruz.