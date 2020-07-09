Süper Lig'de 31. haftanın kapanışında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu karşılaşmanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Quaresma, Dolmabahçe'ye dönüyor

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak.

Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.

İlk 11'ler

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Boyd, Burak.

: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Boyd, Burak. Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?