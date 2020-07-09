Süper Lig'de 31. haftanın kapanışında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu karşılaşmanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Quaresma, Dolmabahçe'ye dönüyor
- Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak.
Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.
İlk 11'ler
- Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Boyd, Burak.
- Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Süper Lig'de 31. haftanın son maçı olan Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı futbolseverler beINSPORTS 1 ekranlarından naklen izleyebilecek.
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