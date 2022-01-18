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Beşiktaş Olimpiyat'ta tek golle kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta maçında Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Batshuayi'nin attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Olimpiyatta tek golle kazandı
Beşiktaş, Karagümrük'ü 1-0 yendi ve üst üste ikinci kez kazandı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;

35. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza saha dışı sol çaprazında topu önünde bulan Pjanic’in gelişine vuruşunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin, ceza alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken elle müdahale edince hakem Halil Umur Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

  • 39. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

48. dakikada Batshuayi’nin yay üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Larin’in plase vuruşu direk dibinden auta çıktı.

63. dakikada ceza sahası içi sağ tarafındaki Levent’in penaltı noktası gerisine çıkardığı pasta Bistrovic’in topu kontrol ettikten sonra çektiği şut kaleci Ersin’de kaldı.

86. dakikada Bistrovic’in kaleyi cepheden gören pozisyondan yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin yatarak kornere çeldi.

Batshuayi seriye bağladı

  • Beşiktaş’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Karagümrük deplasmanında 39. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara gönderirken, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip bu golle karşılaşmada 1-0 öne geçerken, Batshuayi de bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti. İkinci yarının ilk maçı olan Çaykur Rizespor karşısında gol sevinci yaşayan Batshuayi, geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde de karşılaşmanın tek golünü atarak takımına galibiyeti getirmişti. Karagümrük karşısında 39. dakikada kazanılan penaltıda fileleri havalandıran Belçikalı oyuncu, üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı. Batshuayi en son 2016-2017 sezonunda üst üste 3 lig maçında gol atmayı başarmıştı. Chelsea forması giydiği dönemde ligin son 3 maçında da gol atan Batshuayi, o sezon kaydettiği 5 golün 4’ünü ligdeki son 3 mücadelede atmayı başardı. Batshuayi, son 2 maçta attığı 2 golle, takımına 1-0’lık skorlarla 6 puan kazandırdı.
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