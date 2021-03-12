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Beşiktaş pas rekoru kırdı: Siyah beyazlıların oyunu Başakşehir'in başını döndürdü

Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında tam 416 isabetli pas yaparak, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı. Siyah beyazlılar 90 dakika sonunda ise tam 709 isabetli pas yaptı ve bu istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Başakşehir maçındaki pas trafikleri baş döndürdü.
Beşiktaş'ın Başakşehir maçındaki pas trafikleri baş döndürdü.

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını Larin’in 42. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatırken, siyah-beyazlılar bu yarıda yaptığı 416 isabetli pasla, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı. İlk yarıda yüzde 72 topla oynama yüzdesine sahip olan Beşiktaş, yaptığı 458 pasın 416’sında isabet sağlayarak yüzde 91’lik isabet oranı tutturdu.

Başakşehir ise karşılaşmanın ilk yarısında 127 isabetli pas yapabildi. Mücadeleden 3-2’lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 90 dakikayı 709 isabetli pasla tamamlarken, Başakşehir ise 285 isabetli pasta kaldı.

  • Öte yandan Beşiktaş, 90 dakika sonunda tam 709 isabetli pas yaptı ve bu istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

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