Beşiktaş Sivasspor deplasmanında avantaj tepti: Lider iki haftada 4 puan kaybetti

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Süper Lig’in 36. haftasında D.G Sivasspor evinde lider Beşiktaş’ı konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

3. dakikada Aboubakar topu ceza sahası içerisindeki arkadaşı Larin’e vermek istedi. Top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

9. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Robin Yalçın’ın pasında Fajr’un dokunduğu top Erdoğan’ın müdahalesi ile üstten auta gitti.

14. dakikada Aboubakar ile Larin’in paslaşmasında top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

24. dakikada Atiba’nın pasıyla topla buluşan Larin’in şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

45. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Gradel kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarıya gitti.

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50. dakikada Ghezzal’ın ceza sahası içerisine kullandığı serbest vuruşta Ali Şaşal kontrol etti.

52. dakikada Ghezzal’ın pasıyla ceza sahasına topla buluşan Rosier’in şutunda top üstten auta gitti.

54. dakikada Josef’in ceza sahası içerisindeki Ghezzal’e ortaladığı topu Ghezzal’den önce kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

57. dakikada Erdoğan’ın pasında topla buluşan NSakala topu kaleye göndermek istedi. Top kaleyi bulmadı.

81. dakikada Ljajic’in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida topa yükseldi ama yetişemedi. Top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'la berabere kalarak 2 haftada toplam 4 puan bıraktı. pic.twitter.com/NyP3uzrBVD REKLAM April 20, 2021

Sivasspor - Beşiktaş maçında ışıklar söndü maç durdu

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının 77. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan ışıklandırma sistemi arıza yaptı. Takım kaptanlarının ’Bu şekilde oynarız’ demesinin ardından mücadele tekrar başladı. Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasının 77. dakikasında stadyumda bulunan ışıklandırma sisteminde arıza meydana geldi. Beşiktaş’ın koruduğu kalenin hemen arkasında yer alan ışıkların sönmesinin ardından Hakem Fırat Aydınus karşılaşmayı durdurdu. Bir müddet bekleyen Aydınus, takım kaptanları ve kalecileri yanına çağırarak mevcut ışıkla oynamak isteyip istemediklerini sordu. Futbolcuların onay vermesinin ardından müsabaka 81. dakikada kaldığı yerden yeniden başladı.



