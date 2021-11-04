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Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı
Erkan Özdamar

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi, Erkan Özdamar oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

  • 20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Halis Özkahya
  • 20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
  • 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
  • 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay: Mert Güzenge
  • 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar

  • 13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
  • 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
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