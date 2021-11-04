Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi, Erkan Özdamar oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
- 20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Halis Özkahya
- 20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 Kasım Cumartesi
- 13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
- 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
- 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay: Mert Güzenge
- 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Pazar
- 13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
- 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır