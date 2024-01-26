Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24. ve 25 hafta maç programlarını açıkladı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği derbi maçın tarihi de belli oldu.
24'üncü haftada oynanacak derbi müsabakasında iki takım 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak.
17.00 Ankaragücü - Sivasspor
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor - Galatasaray
13.30 Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor
19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe
13.30 Pendikspor- Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 TÜMOSAN Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş