TRT, önümüzdeki üç sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Temsilcilerimizin Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak. Maçlar TRT’nin yeni dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.