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Spor

Derbi tarihi belli oldu

Süper Lig’in 24. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

17:19 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 17:31 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Salih Uçan ile Edin Visca'nın top kapma mücadelesi.
Salih Uçan ile Edin Visca'nın top kapma mücadelesi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24. ve 25 hafta maç programlarını açıkladı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği derbi maçın tarihi de belli oldu.


24'üncü haftada oynanacak derbi müsabakasında iki takım 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak.


Programlar şu şekilde:

24. hafta
2 Şubat Cuma

17.00 Ankaragücü - Sivasspor

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

20.00 Samsunspor - Galatasaray


3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor

16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor

19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor

19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe


4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor- Adana Demirspor

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor


25. hafta
9 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa


10 Şubat Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor

19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir


11 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK

16.00 TÜMOSAN Konyaspor - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor


12 Şubat Pazartesi

17.00 Trabzonspor - Hatayspor

20.00 Samsunspor - Antalyaspor

20.00 Kayserispor - Beşiktaş





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
17 dakika önce
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