SÜPER LİG

Beşiktaş transfer haberleri: Atiba Hutchinson sözleşme imzaladı mı?

Ahmet Nur Çebi devreye girdi merakla beklenen imzalar atıldı

Günlerdir çözülemeyen transfer görüşmeleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devreye girmesiyle tamamlandı. Siyah beyazlılar 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Fotoğraf: DHA

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise şu ifadeleri kullandı;

  • "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz."

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