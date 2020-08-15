Ahmet Nur Çebi devreye girdi merakla beklenen imzalar atıldı

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise şu ifadeleri kullandı;
- "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz."
Sevenler ayrılır mı söyle...
✍🏾 Atiba Hutchinson. 🐙
🔗 https://t.co/ns6A0bpwSY pic.twitter.com/Gi8FpptHcg
Sevenler ayrılır mı söyle...
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