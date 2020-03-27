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Beşiktaş'a transfer müjdesi: Trezeguet açık kapı bıraktı

Beşiktaş'a transfer müjdesi: Yıldız oyuncu kiralanabilir

Aston Villa forması giyen Trezeguet, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Mısırlı oyuncu, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberlere de açık kapı bıraktı. İngiliz basınında yer alan haberlerdeyse, 25 yaşındaki oyuncunun kiralanabileceği kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trezeguet Kasımpaşa'da oynarken 71 maçta 25 gol ve 18 asist kaydetmişti.

Trezeguet Kasımpaşa'da oynarken 71 maçta 25 gol ve 18 asist kaydetmişti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Trezeguet için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia ediliyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'dan A. Villa'ya 11 milyon euroya transfer olan Mısırlı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Mısır basınına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş için transfer iddialarına açık kapı bıraktı. Haberleri okuduğunu belirten Trezeguet, "Aston Villa'da devam eden bir sözleşmem var ve sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Fakat futbolda bazen hızlı gelişmeler olabiliyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınındaysa Aston Villa'nın Mısırlı oyuncuyu kiralık olarak gönderebileceği kaydedilirken, menajer Dean Smith'in 25 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralık gitmesine onay verebileceği ifade edildi.

  • Trezeguet bu sezon İngiltere'de çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle oynadı.

Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medya üzerinden 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medya üzerinden 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.

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