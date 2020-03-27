Beşiktaş'a transfer müjdesi: Yıldız oyuncu kiralanabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Trezeguet için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia ediliyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'dan A. Villa'ya 11 milyon euroya transfer olan Mısırlı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Mısır basınına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş için transfer iddialarına açık kapı bıraktı. Haberleri okuduğunu belirten Trezeguet, "Aston Villa'da devam eden bir sözleşmem var ve sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Fakat futbolda bazen hızlı gelişmeler olabiliyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınındaysa Aston Villa'nın Mısırlı oyuncuyu kiralık olarak gönderebileceği kaydedilirken, menajer Dean Smith'in 25 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralık gitmesine onay verebileceği ifade edildi.

Trezeguet bu sezon İngiltere'de çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle oynadı.



