SÜPER LİG

Beşiktaş'ın istediği Larin'in tercihi Bundesliga

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olması beklenirken Beşiktaş, milli futbolcunun yerine alacağı futbolcu için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda gündeme gelen ilk isimlerden Cyle Larin'in transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanadalı futbolcu, kendisine teklif yapan takımlar arasında tercihini yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cyle Larin'in Orlando City ile sözleşmesi sona erdi.

Cyle Larin'in Orlando City ile sözleşmesi sona erdi.

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un yerine transfer etmek istediği isimlerden olan Cyle Larin, oynamak istediği takımı seçti.

MLS takımlarından Orlando City ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcüye Beşiktaş, Leeds United ve M'Gladbach transfer teklifi yaptı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre serbest oyuncu statüsünde bulunan Larin, Beşiktaş ve Leeds United'dan gelen teklifleri kabul etmedi.

  • Bundesliga'da oynamak istediği belirtilen Cyle Larin, Borussia M'Gladbach'da oynamayı tercih etti. Hatırlanacağı üzere Larin'in transferi için Şenol Güneş'in de onay verdiği belirtilmişti.
22 yaşındaki futbolcu, MLS'te çıktığı 87 resmi maçta 44 gol atma başarısı göstermişti.

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