Beşiktaş'ın istediği Larin'in tercihi Bundesliga

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un yerine transfer etmek istediği isimlerden olan Cyle Larin, oynamak istediği takımı seçti.

MLS takımlarından Orlando City ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcüye Beşiktaş, Leeds United ve M'Gladbach transfer teklifi yaptı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre serbest oyuncu statüsünde bulunan Larin, Beşiktaş ve Leeds United'dan gelen teklifleri kabul etmedi.

Bundesliga'da oynamak istediği belirtilen Cyle Larin, Borussia M'Gladbach'da oynamayı tercih etti. Hatırlanacağı üzere Larin'in transferi için Şenol Güneş'in de onay verdiği belirtilmişti.

22 yaşındaki futbolcu, MLS'te çıktığı 87 resmi maçta 44 gol atma başarısı göstermişti.