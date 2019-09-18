Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı kadrosu açıklandı
UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor.

Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 217. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.

Kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, S. Bratislava maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil etti.

  • Beşiktaş'ın kadrosu şöyle:
  • Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

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