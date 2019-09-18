Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 217. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.
Kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, S. Bratislava maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil etti.
- Beşiktaş'ın kadrosu şöyle:
- Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.
📋 Slovan Bratislava Maçı Kadromuz 🦅
⚫️⚪️ #Beşiktaş pic.twitter.com/2pk3QXWFEi
📋 Slovan Bratislava Maçı Kadromuz 🦅
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