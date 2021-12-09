Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek?

Bu sezon kabus gibi geçti<br><br>Bu sezon hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş için kabus gibi bir dönem oldu.<br><br>Son şampiyon olarak sezona yine iddialı başlayan siyah-beyazlı takım, önemli kayıplar yaşadı ve zirveden bir hayli uzaklaştı.<br><br>Beşiktaş, Yalçın yönetiminde bu sezonki 15 lig maçında sadece 6 kez kazanabilirken, 3 maçı da berabere tamamlayarak 21 puan toplayabildi. Ligde 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki son lig maçında ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.<br><br>Siyah-beyazlı ekip, lig maçlarında 22 gol atıp aynı sayıda golü kalesinde gördü.