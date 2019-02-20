Beşiktaş'ın yeni sponsoru Bahçeşehir Koleji oldu

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Fikret Orman ile Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Beşiktaş Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, E-Spor'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Vodafone Park'ta bir araya gelerek sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmza töreninde açıklama yapan Fikret Orman, "Bahçeşehir Koleji ile daha önce de iş birliğimiz olmuştu. Yönetim kurulumuza yeni katılan arkadaşımız Hüseyin Yücel ile daha önceden de tanışıyorduk. Kendisiyle yönetim kurulumuza katıldıktan sonra daha çok mesai yapmaya başladık ve ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu daha iyi anladım. Şimdi kendisinin önderliğinde yeniden bir sponsorluğa imza atmaktan dolayı mutluyuz. Kendisine maddi manevi desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür eder; bu sponsorluğun iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kagawa transferine katkı sağlamıştı

Önceki günlerde Shinji Kagawa transferinin perde arkasını gazetecilere anlatan Hüseyin Yücel, Japon yıldızın, özellikle Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve transfer komitesinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir futbolcu olduğunu söylemişti.

Yücel'in Kagawa'nın transferine sponsor olduklarını söylediği açıklama şöyleydi;

"Başkan, ben, Şenol Güneş ve Ali Naibi bir sohbet esnasında takımın gidişatını konuşuyorduk. Aklıma Kagawa geldi, 'Hocam Kagawa konuşuluyor, nasıl bir oyuncu?' dedim. Hoca da 'İyi oyuncu.' dedi. 'Bizde iş yapar mı?' diye sordum, 'Tabii ki yapar.' dedi. 'O zaman neden almıyoruz?' dedim, 'Para yok ki Hüseyinciğim.' dedi. 'Tamam ben sponsor oluyorum, elimi taşın altına koyarım, sen yeter ki onay ver.' dedim. Hoca da 'Benim açımdan sıkıntı yok.' deyince Ali Naibi'ye ne kadar istediklerini sordum, '1,5 milyon avro.' dedi. '750 bin avro teklif edelim ne kaybederiz.' dedim. 'Olmaz, Milan da istiyor.' deyince 'O zaman Milan'da oynasın, biz 750 bin avro verebiliyoruz bakalım neler oluyor.' dedik. Başkan da 'Ali ben de 250 bin veriyorum, git içeri 1 milyon avro teklif et, Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan bu transferi bitirelim.' dedi. Ali 3 dakika sonra gelip 'Başkanım hayırlı uğurlu olsun, iş bitti.' dedi. 3 dakikada transfer bitti, 3 dakikada 2 gol attı. Kısmetli, muazzam bir iş oldu."