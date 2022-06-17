Spor Beşiktaşın yeni transferi Romain Saiss başarıya inanıyor
TRANSFER

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss başarıya inanıyor

Deneyimli defans oyuncusu Saiss, siyah-beyazlı formayla başarılı olacağına inandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşın yeni transferi Romain Saiss başarıya inanıyor
32 yaşındaki Fas'lı stoper Beşiktaş'a imza attı.

BJKTV'ye açıklamalarda bulunan Saiss, Beşiktaş'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da üst sıraları hedefleyen bir takım olduğunu belirtti.

Transfer sürecini anlatan tecrübeli stoper, "Gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş'ın bana ona ilgisini ilk duyduğum zaman ciddi anlamda heyecanlandım ve mutlu oldum. Hayatımın yeni bir dönemine başlıyorum. Burada çok başarılı olacağıma ve herkese en iyisini göstereceğime inanıyorum" diye konuştu.

İstanbul'u, burada oynamış birçok arkadaşından dinlediğini ifade eden 32 yaşındaki Faslı futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'le çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, şunları aktardı:

  • "Hocamızın futbolculuğu büyük kariyer. Çok iyi bir oyuncuydu. Bayern Münih'in eski oyuncusu. Onun gibi bir tecrübeyle çalışmak benim için çok değerli. İngiltere'deki kariyerinde de çok başarılı oldu. Çok büyük beklentiye sahip olmayan takımlarda iyi iş çıkardı. Takımını geliştiren bir hoca. Hocalık başarısını görüyorum ve beğeniyorum. Kendisiyle iyi iletişimimiz var. Transfer sürecinde çok konuştuk. Benden neler istediğini aktardı. Onunla çalışacak olmaktan dolayı mutluyum."

''Beşiktaş çok özel bir taraftara sahip''

Saiss, "Beşiktaş'a gelmemdeki en büyük etkenlerden biri, böyle bir taraftara sahip olması. Beşiktaş çok özel bir taraftara sahip. Savaşan futbolcuyu seven bir taraftar. Benim oyun anlayışım da böyle. Kötü oynanabilir ama kötü savaşılamaz. Ben maçın son anına kadar savaşan, çarpışan bir oyuncuyum. Beşiktaş taraftarı da bunu görecek. Taraftarla çok iyi ilişkimiz olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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