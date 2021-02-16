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​Beşiktaş’ın zirve inadı

Beşiktaş’ın zirve inadı

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle dönmesini bildi. Ligde BAY geçeceği hafta öncesi kayıp yaşamayan siyah-beyazlılar, zirveyle olan puan ortaklığını da sürdürdü. Kartal’a galibiyeti getiren golleri Ghezzal ve Cenk Tosun (2) kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun
Cenk Tosun

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla döndü. Ghezzal ve Cenk Tosun’un (2) golleriyle 3 puana ulaşan siyah-beyazlılar, BAY geçeceği hafta öncesi kayıp yaşamadı ve zirve ortaklığını sürdürdü. 4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal’ın golüyle öne geçti.

  • Rosier’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt’in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 12. dakikada Ljajic’in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı. 20. dakikada sol kanattan Ljajic’in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi. 22. dakikada Ghezzal’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar’ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi. 31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite’nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi.

54’te Ljajic sol kanattan getirdiği topu içeriye çevirdi arka direkte Ghezzal kaleye vurdu, Polomat çizgiden kafayla topu çıkardı. 75’te hızlı gelişen Beşiktaş atağında uzun pasta sağ çaprazda topla buluşan Larin ceza alanına girer girmez vurdu, Nordfeldt bu pozisyonda gole izin vermedi. 85’te Cenk’in pasıyla sol çaprazda ceza alanında topla buluşan N’Koudou kaleyi düşündü Nordfeldt son onda topu kornere çeldi. 89’da Dorukhan’ın pasında topla buluşan Cenk Tosun, düzgün bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 90+3’te Josef’in şık pasıyla kale önünde buluşan Cenk, topu ağlara göndererek skoru belirledi: 0-3.

Savunmada zorunlu hamle

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü maçta sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma dörtlüsünü kurmakta zorlandı. Cezalı N’Sakala ve Vida ile sakat Rıdvan Yılmaz, Montero ve Oğuzhan maç kadrosuna alınmadı. Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan’a verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton’un partneri Necip oldu. Yalçın, geçen hafta Konya maçınğn 11’inde ise 2 zorunlu değişiklik yaptı ve Vida ve N’Sakala’nın yerine Dorukhan ile Atiba görev aldı.

Cenk Tosun gollerle döndü

Beşiktaş’a kiralık olarak yeniden dönen Cenk Tosun, 3 yılı aşkın süre sonra Süper Lig’de forma giyerken, gollerle döndü. Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11’de oynayan milli futbolcu, 62. dakikada Abouubakar’ın yerine oyuna girdi ve 1150 gün sonra Süper Lig’de maça çıktı. Maçın son dakikalarında 2 gol atan Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 23 Aralık 2017’de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı. Milli futbolcu ise Beşiktaş’taki son golünü 17 Aralık 2017’de Ankaraspor’u 5-1 yendikleri maçta atmıştı.

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