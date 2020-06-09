​Beşiktaşlı Muhammed Elneny’ye Olimpiakos talip

Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı Muhammed Elneny’ye Yunanistan’dan talip var. Olimpiakos, Mısırlı futbolcuyu renklerine katmak istiyor. Yunan ekibi, maaşını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple sorun yaşayan Elneny’yi ikna etmeye çalışıyor.

İngiliz basını, kırmızı-beyazlı takımın deneyimli oyuncuyla anlaşması durumunda Arsenal’in gerekli kolaylılığı göstereceğini yazdı. Olimpiakos daha önce Fenerbahçe’den Mathieu Valbuena ve Galatasaray’dan da Emre Mor’u transfer etmişti.

Bu sezon 28 maçta 2 asistle oynayan Elneny, Beşiktaş’ın en başarılı oyuncuları arasında yer aldı.