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​Beşiktaşlı Muhammed Elneny’ye Olimpiakos talip

Beşiktaşlı Muhammed Elneny’ye Olimpiakos talip

Beşiktaş’ın Arsenal’den 1 yıllığına kiraladığı Muhammed Elneny’ye Olimpiakos talip oldu. İngiliz basını, Yunan ekibinin, 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığını yazdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Mısırlı oyuncunun takımda tutulmasını istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elneny bu sezon 28 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Elneny bu sezon 28 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı Muhammed Elneny’ye Yunanistan’dan talip var. Olimpiakos, Mısırlı futbolcuyu renklerine katmak istiyor. Yunan ekibi, maaşını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple sorun yaşayan Elneny’yi ikna etmeye çalışıyor.

İngiliz basını, kırmızı-beyazlı takımın deneyimli oyuncuyla anlaşması durumunda Arsenal’in gerekli kolaylılığı göstereceğini yazdı. Olimpiakos daha önce Fenerbahçe’den Mathieu Valbuena ve Galatasaray’dan da Emre Mor’u transfer etmişti.

Bu sezon 28 maçta 2 asistle oynayan Elneny, Beşiktaş’ın en başarılı oyuncuları arasında yer aldı.

  • Sorun yaşanmıştı
  • Mısırlı oyuncu koronavirüs salgını sürecinde alacakları nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelmişti. Takımdan ayrılma aşamasına gelen Elneny ile ortak nokta bulunmuş ve 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ikna olmuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kiralık oyuncular konusunda yönetime verdiği raporda Elneny’nin takımda tutulmasını istiyor.

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