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Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı ve takımı ayağa kaldırması yönünde sloganlar attı.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçını tribünlere çağırdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş’ın Ajax’a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın’a destek geldi. Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ yönünde uzun süre tempo tuttu.
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