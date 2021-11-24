Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı

Ekonomi

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde: Perakende devi fiyatlarına yüzde 25 zam yapacak

Çok sayıda ülke koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyonla boğuşuyor. Bu ülkelerden biri de Amerika. ABD'de ekim ayında yıllık enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor enflasyon oranlarının ardından ülkede perakende satış yapan indirim mağaza zinciri Dollar Tree ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını açıkladı.