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Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a destek: Evinin önünde toplandılar

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçına destek: Evinin önünde toplandılar
Taraftarlar Sergen Yalçın'ın kendileriyle görüşmesini bekliyor.

Geride kalan sezonu Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta, başarılı teknik adamla yeni sözleşme imzalanması konusunda kriz yaşanıyor.

Taraflar sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamazken, siyah-beyazlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın’ın Etiler'deki evinin önünde toplanarak marşlar söyledi, tezahüratlar yaptı.

Sergen Yalçın’ın bir arkadaşı kalabalığın yanına gelerek taraftarlarla konuştu.

Taraftarlar Sergen Yalçın’ın yanında olduklarını bir kere daha dile getirdi. Sonrasında tezahüratlar yapıldı.

  • Taraftarlar 1 saatlik bekleyişin ardından Sergen Yalçın'ın evde olmadığını öğrenince dağıldı.

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