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​Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya 'geri dön' çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya 'geri dön' çağrısı

Son zamanlarda Çin basınında eleştirilerin hedef ismi olan Brezilyalı Anderson Talisca için, Beşiktaşlı taraftarlar devreye girdi. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabına 'come to Beşiktaş' yazarak, oyuncunun takıma geri dönmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Talisca Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol, 14 asist ile oynamıştı.

Talisca Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol, 14 asist ile oynamıştı.

Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi'nin Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı kadroya katmak istediği iddiaları üzerine siyah-beyazlı taraflarlar, oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.

Talisca'nın paylaşımlarının altına 'come to Beşiktaş' çağrısında bulunan taraftarlar, 25 yaşındaki oyuncunun yeniden takıma dönmesine yönelik mesajlar da attı.

Çin'de hedef oldu

Çin basınında ise Talisca hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Gazeteler, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken "Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur." ifadeleri kullandı.

  • Talisca bu sezon Çin ekibi GZ Evergrande formasıyla çıktığıt 24 karşılaşmada 13 gol kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun Çin kariyeri ise şu şekilde: 42 maç, 29 gol, 8 asist.

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