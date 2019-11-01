​Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya 'geri dön' çağrısı

Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi'nin Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı kadroya katmak istediği iddiaları üzerine siyah-beyazlı taraflarlar, oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.

Talisca'nın paylaşımlarının altına 'come to Beşiktaş' çağrısında bulunan taraftarlar, 25 yaşındaki oyuncunun yeniden takıma dönmesine yönelik mesajlar da attı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Çin Ligi'nin altını üstünü getirmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldız Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 38 maçta 37 gole doğrudan katkı sağladı. pic.twitter.com/9cWM6OMisH — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2019

Çin'de hedef oldu

Çin basınında ise Talisca hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Gazeteler, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken "Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur." ifadeleri kullandı.