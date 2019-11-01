​Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya 'geri dön' çağrısı

Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi'nin Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı kadroya katmak istediği iddiaları üzerine siyah-beyazlı taraflarlar, oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.
Talisca'nın paylaşımlarının altına 'come to Beşiktaş' çağrısında bulunan taraftarlar, 25 yaşındaki oyuncunun yeniden takıma dönmesine yönelik mesajlar da attı.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Çin Ligi'nin altını üstünü getirmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldız Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 38 maçta 37 gole doğrudan katkı sağladı. pic.twitter.com/9cWM6OMisH
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Çin Ligi'nin altını üstünü getirmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldız Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 38 maçta 37 gole doğrudan katkı sağladı. pic.twitter.com/9cWM6OMisH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2019
Çin'de hedef oldu
Çin basınında ise Talisca hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Gazeteler, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken "Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur." ifadeleri kullandı.
- Talisca bu sezon Çin ekibi GZ Evergrande formasıyla çıktığıt 24 karşılaşmada 13 gol kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun Çin kariyeri ise şu şekilde: 42 maç, 29 gol, 8 asist.
Yorum