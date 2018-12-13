UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaşlılardan Quaresma'ya kırmızı kart tepkisi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Malmö maçının ikinci yarısında gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibine yaptığı sert hareket sonrasında takımını 10 kişi bırakana oyuncuya tribünler tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Malmö maçında gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Malmö maçında gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Beşiktaş-Malmö maçının ikinci yarısında siyah beyazlıların yıldızı Ricardo Quaresma, rakibine yaptığı sert hareket sebebiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Malmö'nün 1-0 önde olduğu dakikalarda görülen bu kart sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

  • Siyah beyazlılar kalan dakikalarda Larin ile net fırsatlar yakalasa da gol bulamadı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Beşiktaşlı taraftarlar grubundan çıkamamanın sorumluluğunu takımlarını 10 kişi bırakan Quaresma'ya yıktı.

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