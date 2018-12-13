Beşiktaşlılardan Quaresma'ya kırmızı kart tepkisi

Beşiktaş-Malmö maçının ikinci yarısında siyah beyazlıların yıldızı Ricardo Quaresma, rakibine yaptığı sert hareket sebebiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Malmö'nün 1-0 önde olduğu dakikalarda görülen bu kart sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
- Siyah beyazlılar kalan dakikalarda Larin ile net fırsatlar yakalasa da gol bulamadı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Beşiktaşlı taraftarlar grubundan çıkamamanın sorumluluğunu takımlarını 10 kişi bırakan Quaresma'ya yıktı.
Vodafone Park'ta kırmızı kartın ardından bazı taraftarlar Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. pic.twitter.com/YviSnQbAtv
Vodafone Park'ta kırmızı kartın ardından bazı taraftarlar Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. pic.twitter.com/YviSnQbAtv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Aralık 2018
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