SÜPER LİG

Beşiktaşlıların Loris Karius isyanı: Tüm stat ıslıkladı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile evinde oynadığı Süper Lig karşılaşmasında konuk ekibin çıkış yapan oyuncularından Erdoğan Yeşilyurt, kullandığı frikikten bulduğu golle takımını 1-0 öne geçirdi. Atılan bu gol esnasında Karius'un topu çıkartamaması ise tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Loris Karius

Loris Karius

Fotoğraf: Onur Çoban

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede siyah beyazlıların file bekçisi Loris Karius, yediği golle tepki çekti.

Alman kaleci, Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde zamanlama hatası yapınca seken topu çıkartamamış ve kalesinde golü görmüştü.

Karius'un yediği gol sonrasında atılan tweetlerden bazıları şöyle;

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