Beşiktaşlıların Loris Karius isyanı: Tüm stat ıslıkladı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede siyah beyazlıların file bekçisi Loris Karius, yediği golle tepki çekti.

Alman kaleci, Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde zamanlama hatası yapınca seken topu çıkartamamış ve kalesinde golü görmüştü.

Karius'un yediği gol sonrasında atılan tweetlerden bazıları şöyle;

Manken misin, kaleci mi? — Gökhan Dinç (@gkhndinc) 19 Ocak 2020

Herhangi bir genç kaleciyi Karius için bekletmeye değmez — erman özgür (@ermanozgur8) 19 Ocak 2020

Karius geldiğinde beklenti, maç kurtarmasıydı..



İlk sezon sonunda beklenti, standart kaleci performası göstermesine dönüştü..



Şu anda beklenti, sadece topu tutabilmesi. — Fırat Günayer (@firatgunayer) 19 Ocak 2020