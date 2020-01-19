Beşiktaşlıların Loris Karius isyanı: Tüm stat ıslıkladı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede siyah beyazlıların file bekçisi Loris Karius, yediği golle tepki çekti.
Alman kaleci, Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde zamanlama hatası yapınca seken topu çıkartamamış ve kalesinde golü görmüştü.
Karius'un yediği gol sonrasında atılan tweetlerden bazıları şöyle;
Manken misin, kaleci mi?
Manken misin, kaleci mi?— Gökhan Dinç (@gkhndinc) 19 Ocak 2020
Herhangi bir genç kaleciyi Karius için bekletmeye değmez
Herhangi bir genç kaleciyi Karius için bekletmeye değmez— erman özgür (@ermanozgur8) 19 Ocak 2020
Karius geldiğinde beklenti, maç kurtarmasıydı..
İlk sezon sonunda beklenti, standart kaleci performası göstermesine dönüştü..
Şu anda beklenti, sadece topu tutabilmesi.
Karius geldiğinde beklenti, maç kurtarmasıydı..
Netflix’de tanıdığı olan varsa Karius’un elinden tutsun.
Netflix’de tanıdığı olan varsa Karius’un elinden tutsun.— Hakan Gündoğar (@Hakan_gundogar) 19 Ocak 2020
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