Beşiktaş'ta 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı: İşte o isimler

Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen oyunculardan Douglas ve Isimat-Mirin hakkında karar verildi. Her iki oyuncu da kadro dışı bırakıldı.

Takımdan ayrı çalışacaklar

Beşiktaş'ta Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ve Brezilyalı sağ bek Douglas kadro dışı bırakıldı. Edinilen bilgiye göre kadro dışı bırakılarak kendilerinden takım bulması istenen iki oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı başka bir sahada sürdürecek.

Douglas, 2019 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Isimat-Mirin ise 6 Ocak 2019 yılında siyah-beyazlılara gelmiş ve geçtiğimiz sezonu Toulouse'da kiralık geçirmişti.

Ayrılıkları işaret etmişti

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında takımdaki ayrılıkların sinyalini vermişti. Yalçın, "Geçen sezon bittikten sonra, takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki tane oyuncumuz kontratını feshetti, kiralık oyuncularımızın kontratı bitti. Burak Yılmaz haricinde herkes olağan akışa göre ayrıldı. Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor. Ama isim isim söyleyemem" ifadelerini kullanmıştı.