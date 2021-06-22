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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine iki aday

Teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmek için son bir görüşme yapması beklenen siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da alternatif isimlere yöneldi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve Stefan Kuntz'un isimleri ön plana çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Sergen Yalçının yerine iki aday
Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sözleşme konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna edemedi. Yönetimle fikir ayrılıkları bulunan başarılı çalıştırıcı, bu şartlar altında çalışmayacağını açıkladı.

Bugün yapılacak olan son görüşmelerle birlikte Sergen Yalçın'ın durumu netleşecek.

Alternatifleri Şenol Güneş ve Stefan Kuntz

5 Temmuz’da yapılacak olan ilk antrenman öncesinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak isteyen yönetim, Sergen Yalçın'ın alternatiflerini belirledi.

Siyah-beyazlı takımda A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Almanya U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un isimleri öne çıktı.

EURO 2020'deki başarısız sonuçların ardından A Milli Takım'daki geleceği tartışma konusu olan Şenol Güneş'in daha önce iki kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ı çalıştırmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Kuntz'un da teknik adam olarak siyah-beyazlı takıma dönebileceği kaydedildi.

Şenol Güneş, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.
Şenol Güneş, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Stefan Kuntz 1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.
Stefan Kuntz 1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

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