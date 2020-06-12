Beşiktaş'ta yeni 'feda' dönemi: Bırakmam seni

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısında bağış kampanyasının detaylarını duyurdu. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz"

"Pandemi döneminin beraberce pozitif şekilde atlatıldığını görüyoruz. Sağlık çalışanlarımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz."

"Beşiktaşımıza yardım etmek istiyoruz' dediler"

"Kampanyamızla ilgili konuşacağız. Toplantının ana nedeni bağış kampanyası. Önümüzdeki 8 maçı seyircisiz oynayacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben dışarı çıktığımda yoldaki taraftarlarımız bizden bağış kampanyası başlatmamızı istedi. 'Beşiktaşımıza yardım etmek istiyoruz' dediler."

"Bin kuruş veren de, bir kuruş veren de değerli"





"Bağış kampanyasında bize destek olacak Beşiktaş taraftarının aile bütçesini de gözeterek bağış yapmasını rica ediyorum. Bizim için bin kuruş veren de değerli, bir kuruş veren de değerli. Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Bağışın miktarından çok katılım sayısının yüksek olması bizim için önemli."

"Bu dava bitene kadar burada gitmeyeceğiz"

"Bizim bir davamız var. Bu dava bitene kadar burada gitmeyeceğiz. Bu dava Beşiktaş'ın bağımsızlığını koruma davasıdır. Bu dava Beşiktaş'ı değerleriyle birlikte evrensele getirme davasıdır. Şeffaf ve hesap veren bir yönetim oluşturma davasıdır. Taraftar ve camia bir araya gelmeden bu davayı kazanamayız. Bizi destekleyin, hem maddi hem manevi olarak. Sadece maddiyatın konuşulmasını doğru bulmuyorum."

"Bırakmam seni Beşiktaş'ım, bırakmam"

"Duyguların olduğu yerlerde sözler bir şey ifade etmiyor. Bağış kampanyası duygu yumağı demektir. Beşiktaş'ın, Türk spor kamuoyuna ne kadar büyük aile olduğunu göstereceğini söylemek istiyorum. "Bırakmam seni Beşiktaş'ım, bırakmam" Bu kampanyayla yola çıkıyoruz."

"15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir"





"Bu tür şeylerde kimin gönlünden ne kopar bilemiyoruz. 15-20 milyon taraftarımız var, biliyoruz. SMS'ler ve iş adamları rakamı belirleyen bir faktör olacaktır. 15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir."

"Kampanyayla Beşiktaş'ın geleceğini kuracağız"





"İş adamlarımız sponsorluklarda boşalan yerleri, doldurmak istiyorlar. Bağış kampanyasıyla Beşiktaş'ın geleceğini kuracağız. Oyuncularımızla görüşüyoruz. Onlara samimi duyguları ve olumlu görüşmeler için teşekkür ediyorum."

"Futbolculardan fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz"

"Beşiktaş'ın geliri kadar giderleri olacağı kadar, yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle beraber olmalarını isteyeceğiz. Ancak, fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Buna soğuk değiller ama bitmiş bir şey yok. Şu an görüşmelerin sıcak geçmesi moralimizi artırdı."

"Bir SMS 20 lira"





"Beşiktaş koca bir çınar. Nasıl ayaklanacağımızı herkes görecek. Bu paralarla öze dönüşü başlatacağız. Eski, yeni yönetici diye bir şey yok. Hepsi Beşiktaşlı. Bu kampanya, tüm Beşiktaşlılar'a açık. Bir SMS, 20 lira. "Bırakmam Seni" diyerek gönderecekler. Bu kampanyada herkes bize 'Beşiktaş'ın yardım etme hakkımız var' diyerek istedikleri kampanya. Bunun karşılığı bir şey vermeyeceğiz. Ancak, pazarlama odaklı bazı projeler olacak. Bu duygusal bir kampanya. Karşılığı yok. Camiaya sonuna kadar yardım yolunu açtık. Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' diyen 20 milyon taraftarı var. Öyle umuyorum. Beşiktaş'ın 20 TL'yi bulamayan taraftarı da vardır. Bir lira da, bin lira da aynıdır. Hiç SMS atamayan, 20 SMS atandan gönül olarak daha çok katkı sağlayabilir. Ben taraftarımın gönlünü kırmak istemem. Beşiktaş'a olan sevgisinden ötürü kimse, aile bütçesini dağıtarak yardım yapmasın."

Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var!#BırakmamSeni @BesiktASK pic.twitter.com/dmmgI1KNjr — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 12, 2020



