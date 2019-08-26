Beşiktaş'tan Lemina hamlesi
SÜPER LİG

Beşiktaş'tan Lemina hamlesi

Gary Medel konusunda Bologna ile el sıkışan Beşiktaş’ın, Southampton forması giyen Mario Lemina’yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi. 25 yaşındaki Gabon’lu oyuncunun da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lemina'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Lemina'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Medel'i Bologna’ya satmaya hazırlanan ve İtalyan ekibiyle büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, orta saha transferi için harekete geçti. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Mario Lemina’yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.

Atiba’nın ilerleyen yaşı ve yaşadığı sakatlıkların yanı sıra Dorukhan’ı biraz daha önde kullanmayı planlayan teknik heyet, 6 numara bölgesi için, Lemina’nın kadroya katılmasını istedi. Siyah-beyazlılar, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Gabonlu orta saha ile temasa geçti. Oyuncu ile anlaşan Beşiktaş’ın Southampton yetkilileriyle yaptığı görüşmede de sona yaklaştığı ifade edildi.

  • Juventus’tan 2017 yılında 17 milyon Euro karşılığında Southampton’a transfer olan 25 yaşınki Lemina, Premier Lig ekibinde 52 maçta oynadı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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Mario Lemina 🔐♥👑 (@lems_family)'in paylaştığı bir gönderi ()

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