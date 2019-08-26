Beşiktaş'tan Lemina hamlesi

Medel'i Bologna’ya satmaya hazırlanan ve İtalyan ekibiyle büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, orta saha transferi için harekete geçti. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Mario Lemina’yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.

Atiba’nın ilerleyen yaşı ve yaşadığı sakatlıkların yanı sıra Dorukhan’ı biraz daha önde kullanmayı planlayan teknik heyet, 6 numara bölgesi için, Lemina’nın kadroya katılmasını istedi. Siyah-beyazlılar, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Gabonlu orta saha ile temasa geçti. Oyuncu ile anlaşan Beşiktaş’ın Southampton yetkilileriyle yaptığı görüşmede de sona yaklaştığı ifade edildi.