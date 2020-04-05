Beşiktaş'tan yabancı futbolculara şartlı izin

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada liglerin en erken haziran ayında başlayacağının belirtilmesi üstüne, ailelerinin yanına dönmek isteyen yabancı futbolculara daha önce yasak koyan siyah-beyazlı yönetim, aldığı yeni karar doğrultusunda, tek şartla isteyen futbolcunun ülkesine dönmesine izin verdi. Bu şart ise 'çağrıldığı zaman geri gelmesi' koşulu.

Bu şartı kabul eden ve kesin olarak ülkesine dönmek isteyen ilk isimler Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng olurken, bu iki futbolcuya birkaç ismin daha eklenebileceği öğrenildi.

Futbolcuların ülkelerine gidip gelme süreçleri ise şu şeklide işleyecek;