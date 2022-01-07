Bir takımda 13 kişi koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da 13 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Teknik direktör Francesco Farioli ve 7 futbolcuyla birlikte, 5 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
13 kişi koronavirüse yakalandı
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
- Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp pozitif vaka açıklamıştı.
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Takımımızın Covid 19 test sonuçları hakkında bilgilendirme