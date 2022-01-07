Bir takımda 13 kişi koronavirüse yakalandı

Teknoloji

Yargıtay'da yapay zeka tabanlı sistem devreye girecek

Yargıtay'da emsal nitelikteki kararlara daha kolay erişilebilmesi ve içtihat tutarlılığını sağlama amacıyla geliştirilen yapay zeka sisteminin 2023'te hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Ayrıca sistemle, 200-300 sayfalık dava dosyalarının özetlerinin de hazırlanabilmesi, böylece savcılık ve müzakere süreçlerinin de hızlandırılması sağlanacak.