LA LİGA

Mathieu Flamini Getafe'de deneniyor

Bir zamanların yıldızı şimdi deneme idmanlarında

Arsenal ve Milan gibi takımların formasını giyen Mathieu Flamini, sezon başından bu yana serbest statüde yer alıyordu. 33 yaşındaki futbolcu şimdilerde La Liga takımı Getafe'de deneme idmanlarına çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mathieu Flamini, son olarak Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giymişti.

Mathieu Flamini, son olarak Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giymişti.

Son olarak Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Mathieu Flamini, sezon başından bu yana serbest statüdeydi. Hiçbir takımla anlaşmayan Fransız futbolcu, tekrar yeşil sahalara indi.

La Liga takımlarından Getafe'de idmanlara çıkan Flamini'nin sakatlığının etkisini atlattığı ve tekrar futbol oynamak için kendisini denediği ifade edildi. İspanyol ekibinde tekrar eski formunu yakalamaya çalışan futbolcu, beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacak ve ligin ikinci yarısında La Liga'da oynayacak.

Dünyanın en zengin futbolcusu

  • Mathieu Flamini, Arsenal'de oynadığı dönemde dünyanın en zengin futbolcusu oldu. Bunun sebebi ise 2008'de ailesinden bile habersiz aldığı 3 milyon poundluk enerji şirketi hissesinin bir ihaleyle 20 milyar pound'a yükselmesiydi.

Flamini futboldan uzak kaldığı dönemde kendisini iş hayatına verdi ve bir çok organizasyona katıldı.

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