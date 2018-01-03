Bir zamanların yıldızı şimdi deneme idmanlarında

Son olarak Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Mathieu Flamini, sezon başından bu yana serbest statüdeydi. Hiçbir takımla anlaşmayan Fransız futbolcu, tekrar yeşil sahalara indi.

La Liga takımlarından Getafe'de idmanlara çıkan Flamini'nin sakatlığının etkisini atlattığı ve tekrar futbol oynamak için kendisini denediği ifade edildi. İspanyol ekibinde tekrar eski formunu yakalamaya çalışan futbolcu, beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacak ve ligin ikinci yarısında La Liga'da oynayacak.

Dünyanın en zengin futbolcusu

Mathieu Flamini, Arsenal'de oynadığı dönemde dünyanın en zengin futbolcusu oldu. Bunun sebebi ise 2008'de ailesinden bile habersiz aldığı 3 milyon poundluk enerji şirketi hissesinin bir ihaleyle 20 milyar pound'a yükselmesiydi.

Flamini futboldan uzak kaldığı dönemde kendisini iş hayatına verdi ve bir çok organizasyona katıldı.