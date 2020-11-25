NBA

Bogdan Bogdanovic 72 milyon dolar karşılığında Atlanta Hawks'a transfer oldu

Sacramento Kings ile yollarını ayıran Bogdan Bogdanovic, 4 yıl için 72 milyon dolar karşılığında Atlanta Hawks'a transfer oldu.

Haber Merkezi AA
Bogdan Bogdanovic, daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti.

Bogdan Bogdanovic, daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'i kadrosuna kattı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 28 yaşındaki Sırp basketbolcunun Atlanta Hawks ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

  • ABD basını, Hawks'ın Bogdanovic'e 4 yıl için 72 milyon dolar ödeyeceğini öne sürdü. 2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, geçen sezon Sacramento Kings'te 15,1 sayı, 3,4 asist ve 3,4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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