Brezilyalı yıldızın annesini kaçırdılar

Brezilyalı futbolcu Taison'un annesinin dün evinin önüne gelen kişilerce kaçırıldığı açıklandı.
Kameralara da yansıyan olayda; Taison'un annesine bir kişinin elinde çiçek demetiyle yaklaştığı görülüyor. Ardından araçla evin önüne gelen saldırganlar kadını zorla araca alarak kaçırıyorlar.
- Olay sonrası derhal harekete geçen Brezilya polisinin, Taison'un annesini şehrin 50 km uzağında bulduğu ifade edildi.
O momento em que a mãe do atacante Taison foi sequestrada na tarde da segunda-feira. pic.twitter.com/hOygvc38cg
O momento em que a mãe do atacante Taison foi sequestrada na tarde da segunda-feira. pic.twitter.com/hOygvc38cg— Revista Colorada (@RevistaColorada) 17 Temmuz 2018
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