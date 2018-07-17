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Brezilyalı yıldızın annesini kaçırdılar

Shakhtar Donetsk forması giyen yıldız futbolcu Taison'un annesi, evinin önüne gelen bir grup tarafından kaçırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kameraya yansıyan görüntüde, Taison'un annesine çiçek verme bahanesiyle yaklaşıldığı görüldü.

Kameraya yansıyan görüntüde, Taison'un annesine çiçek verme bahanesiyle yaklaşıldığı görüldü.

Brezilyalı futbolcu Taison'un annesinin dün evinin önüne gelen kişilerce kaçırıldığı açıklandı.

Kameralara da yansıyan olayda; Taison'un annesine bir kişinin elinde çiçek demetiyle yaklaştığı görülüyor. Ardından araçla evin önüne gelen saldırganlar kadını zorla araca alarak kaçırıyorlar.

  • Olay sonrası derhal harekete geçen Brezilya polisinin, Taison'un annesini şehrin 50 km uzağında bulduğu ifade edildi.

John Obi Mikel'in babası kaçırılmış
John Obi Mikel'in babası kaçırılmış

Tecrübeli futbolcu John Obi Mikel, Nijerya'nın Arjantin'le oynadığı maç öncesi babasının kaçırıldığı yönünde bir haber aldığını açıkladı.Takımın motivasyonunu bozmamak için arkadaşlarına bu konudan bahsetmeyen Nijeryalı futbolcu, ülkenin güneydoğusunda silahlı bir grup tarafından alıkonulan babasının polis ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade etti.John Obi Mikel, 10 yıl Chelsea forması giydikten sonra Çin ekibi Tanjin Teda'ye transfer olmuştu. Mikel Obi (@mikel_john_obi)&#39;in paylaştığı bir gönderi (3 Haz, 2018, 5:39öö PDT)

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