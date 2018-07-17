Brezilyalı yıldızın annesini kaçırdılar

Brezilyalı futbolcu Taison'un annesinin dün evinin önüne gelen kişilerce kaçırıldığı açıklandı.

Kameralara da yansıyan olayda; Taison'un annesine bir kişinin elinde çiçek demetiyle yaklaştığı görülüyor. Ardından araçla evin önüne gelen saldırganlar kadını zorla araca alarak kaçırıyorlar.

Olay sonrası derhal harekete geçen Brezilya polisinin, Taison'un annesini şehrin 50 km uzağında bulduğu ifade edildi.

O momento em que a mãe do atacante Taison foi sequestrada na tarde da segunda-feira. pic.twitter.com/hOygvc38cg — Revista Colorada (@RevistaColorada) 17 Temmuz 2018