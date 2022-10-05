Spor Bu hafta büyükler sessiz kaldı
FUTBOL FUTBOL

Bu hafta büyükler sessiz kaldı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın skor üretemediği ve birer puanla yetindiği Süper Lig’in 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 16 gol atıldı. Süper Lig’de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemezken, futbolseverler kısır bir haftaya daha şahitlik etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hafta büyükler sessiz kaldı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden bir kare

Süper Lig’de 8. hafta gol yollarında kısır geçerken, zirvede puanlar eşitlendi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın skor üretemediği ve birer puanla yetindiği Süper Lig’in 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 16 gol atıldı. Süper Lig’de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemezken, futbolseverler kısır bir haftaya daha şahitlik etti. Alınan sonuçların ardından zirvede 4 takım aynı puanda (17) yer alırken, Başakşehir’in 1 maçı eksiği bulunuyor. Konuk olduğu Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray’ın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar, 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırabildi.

Derbide gol sesi çıkmadı

Ligde bu sezonun en golcü takımları arasında olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, derbide Vodafone Park’ta karşılaştı. Beklenenin aksine iki takım da 90 dakikada gol atamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldılar. Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 15’e yükseltirken, evindeki son 2 maçta 5 puan kaybetti. 1 maçı eksik Fenerbahçe ise haftayı 14 puanla 7. sırada kapattı. Ankaragücü deplasmanında 2-1 galip gelen Başakşehir, bu sezon 595 dakika sonra kalesinde gol gördü.

  • Takımlar 2 golü geçemedi
  • Sezonun 8. haftasında 4 deplasman takımı galip gelirken, bu müsabakaların hepsi de 2-1’lik sonuçla tamamlandı. Kayseri’de 1-0 geriye düşen Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle haftayı 3 puanla kapattı. Hatayspor da Sivasspor’u, 2-1 mağlup etti. İstanbulspor da Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek 8 puana ulaştı.
Formalarını değiştirmediler

Formalarını değiştirmediler

Napoli'ye 6-1 yenilen Ajax'ta futbolculardan dikkat çeken tavır.
Genç yetenek maça damga vurdu

Genç yetenek
maça damga vurdu

​G.Saray'ın 17 yaşındaki futbolcusu UEFA Gençlik Ligi'nde yıldızlaştı.
Projeler paylaşıldı

Projeler paylaşıldı

TFF Başkanı Büyükekşi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret.
Transfer yasağı

Transfer yasağı

​FIFA, Bursaspor'a verilen cezayı açıkladı.
'Başı dik oynuyor'

'Başı dik oynuyor'

​İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor.
Jesus'tan <br>rotasyon itirafı

Jesus'tan
rotasyon itirafı

​"Bize karşı strateji belirleyemiyorlar."
'Ülke puanına <br>katkı sağlamak istiyoruz'

'Ülke puanına
katkı sağlamak istiyoruz'

​İsmail Yüksek, AEK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Zam ödülü

Zam ödülü

​Galatasaray'da Nelsson'ın maaşı yükseltildi
Rekor kırıldı

Rekor kırıldı

​Bayern Münih, Real Madrid'i geride bıraktı.
Hakan'dan muhteşem gol

Hakan'dan muhteşem gol

​Milli oyuncu attı, Inter evinde Barcelona'yı mağlup etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Şampiyonlar Ligi B grubunda Club Brugge, Atl. Madrid'i 2-0 mağlup etti.
Hezimete uğrattılar

Hezimete uğrattılar

​Şampiyonlar Ligi A grubunda Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti.
Marsilya rahat kazandı

Marsilya rahat kazandı

​Cengiz Ünder ve arkadaşları Devler Ligi'nde ilk galibiyetlerini aldılar.
Fırsat tanımadı

Fırsat tanımadı

Şampiyonlar Ligi A grubunda Liverpool, Rangers'ı 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.