Bu hafta büyükler sessiz kaldı

Süper Lig’de 8. hafta gol yollarında kısır geçerken, zirvede puanlar eşitlendi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın skor üretemediği ve birer puanla yetindiği Süper Lig’in 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 16 gol atıldı. Süper Lig’de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemezken, futbolseverler kısır bir haftaya daha şahitlik etti. Alınan sonuçların ardından zirvede 4 takım aynı puanda (17) yer alırken, Başakşehir’in 1 maçı eksiği bulunuyor. Konuk olduğu Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray’ın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar, 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırabildi.

Derbide gol sesi çıkmadı

Ligde bu sezonun en golcü takımları arasında olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, derbide Vodafone Park’ta karşılaştı. Beklenenin aksine iki takım da 90 dakikada gol atamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldılar. Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 15’e yükseltirken, evindeki son 2 maçta 5 puan kaybetti. 1 maçı eksik Fenerbahçe ise haftayı 14 puanla 7. sırada kapattı. Ankaragücü deplasmanında 2-1 galip gelen Başakşehir, bu sezon 595 dakika sonra kalesinde gol gördü.

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Takımlar 2 golü geçemedi

Sezonun 8. haftasında 4 deplasman takımı galip gelirken, bu müsabakaların hepsi de 2-1’lik sonuçla tamamlandı. Kayseri’de 1-0 geriye düşen Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle haftayı 3 puanla kapattı. Hatayspor da Sivasspor’u, 2-1 mağlup etti. İstanbulspor da Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek 8 puana ulaştı.



