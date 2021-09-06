Spor Bülent Korkmaz yeniden Süper Ligde
FUTBOL FUTBOL

Bülent Korkmaz yeniden Süper Lig'de

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ın getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Korkmaz yeniden Süper Ligde
Son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Turuncu-yeşillilerde yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz" denildi.

Emre Akbaba'nın transferi resmen açıklandı
SPOR
Emre Akbaba'nın transferi resmen açıklandı


Abone Ol Google News
Devlet desteği ile hayatı değişti

Devlet desteği ile hayatı değişti

Şimdi 50 kişiye istihdam sağlıyor...
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.