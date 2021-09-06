Bülent Korkmaz yeniden Süper Lig'de

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı.
Turuncu-yeşillilerde yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz" denildi.
✍️ Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz! pic.twitter.com/IoMHsEA5WQ
✍️ Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz! pic.twitter.com/IoMHsEA5WQ— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) September 6, 2021