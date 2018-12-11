SÜPER LİG

Burak ve Onur serbest kalabilir

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak'ın tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep ettiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasının bordo-mavililerin birinci kaptanı Sosa oldu.

Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasının bordo-mavililerin birinci kaptanı Sosa oldu.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle noter aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtarname gönderdiği ifade edildi.

Sporx'te yer alan habere göre, "Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının" 28. maddesine dayanarak alacaklarının ödenmesini isteyen iki kaptan, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti.

Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden 30 gün sonra içerisinde geçmiş alacaklarını ödemediği takdirde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak var olan sözleşmelerini tek taraflı fesih edecek ve transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne düşecek.

"Gereği neyse yapılacak"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi.

  • Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı" dedi.

Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.

Burak’a son teklif 1.8 milyon Euro
Burak’a son teklif 1.8 milyon Euro

Beşiktaş, ligdeki son maçında Alanyaspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kalırken forvet hattındaki sıkıntı iyice gün yüzüne çıktı. Karşılaşma boyunca 25 orta yapmasına rağmen sonuç alamayan, 9 şutun sadece 3’ünde isabet sağlayan siyah-beyazlıların ileri uçtaki yetersizliği keyifleri iyice kaçırdı. Sezon başında İspanyol golcüsü Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr’a gönderen siyah-beyazlılar, İspanyol forvetin yerini dolduramadı. Kadroda bulunan Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek gibi golcüler ligde geride kalan 15 maçta şu ana kadar toplam 6 gol atarken, genç Güven 2 kez fileleri sarstı. Gelinen nokta, ara transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapılması zorunluğu olarak ortaya çıkarken, siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden olan Burak Yılmaz ile yeniden temas kurdukları ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, devre arasında kadrosuna katmak istediği oyuncuya son teklifini sunduğu belirtildi.ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ ÖNEMLİSiyah-beyazlı yönetim, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak’tan bordo-mavili kulüpten alacaklarına karşılık bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi. Tarafların sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda karşılıklı olarak beklentilerini masaya yatırdıkları belirtildi. Trabzonspor’la 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Burak, sezon başına 3 milyon 550 bin Euro nakit ücret alıyor. Siyah-beyazlıların ise oyuncuya sezonun ikinci yarısı ile gelecek sezonu kapsayan ve 2020-2022 sezonu için de opsiyon içeren bir sözleşme sundukları, yıllık ücret olarak 1.8 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Burak’ın düşünmek için süre istediği belirtilirken, teknik direktör Şenol Güneş’le çalışacak olmanın yanı sıra Avrupa’da oynama ihtimalinin bulunmasının da oyuncunun siyah-beyazlılara olumlu yaklaşmasında önemli etkenler olduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.