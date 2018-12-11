Burak ve Onur serbest kalabilir

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle noter aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtarname gönderdiği ifade edildi.

Sporx'te yer alan habere göre, "Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının" 28. maddesine dayanarak alacaklarının ödenmesini isteyen iki kaptan, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti.

Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden 30 gün sonra içerisinde geçmiş alacaklarını ödemediği takdirde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak var olan sözleşmelerini tek taraflı fesih edecek ve transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne düşecek.

"Gereği neyse yapılacak"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı" dedi.

Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.