Spor Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı "Son maçıma çıkıyorum"
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Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı: "Son maçıma çıkıyorum"

Beşiktaş'a geri dönmesi beklenen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Lille'den ayrılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı: Son maçıma çıkıyorum
Bu sezon Lille formasıyla çıktığı 39 maçta 7 gol, 5 asist kaydetti.

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, takımına veda ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 36 yaşındaki futbolcu, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim, sizleri unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Lille ile sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz, Fransız ekibinin formasıyla toplamda çıktığı 72 maçta 25 gol atıp, 10 da asist kaydetti. Milli futbolcu takımının geçen sezonki şampiyonluğuna başrolü oynadı.

Burak Yılmaz'ın eski takımı Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.


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