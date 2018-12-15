Burak Yılmaz Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Teknik direktör Ersun Yanal'la anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. TRT Radyo'dan Ahmet Fisunoğlu Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'la anlaşma sağladığını bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin alacakları ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye 'tek taraflı fesih hakkı' için başvuran Burak'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

Burak Yılmaz ile anlaşma tamam. Burak bir kez daha Fenerbahçe ve Ersun Yanal ile buluşuyor. TS yönetimi “satabiliriz” açıklamaları yapsada; FB, Burak’ı bedelsiz olarak almayı hedefliyor. Burak; alacakları ödenmediği gerekçesiyle TFF ye “tek taraflı fesih hakkı” için başvurmuştu. — Ahmet Fisunoğlu (@fisunogluahmet) 15 Aralık 2018

"Yönetim onaylarsa Burak Yılmaz'ı satarız"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise 'Fenerbahçe Burak Yılmaz'ı istiyor' iddialarıyla ilgili Akşam'a verdiği röportajda şu açıklamayı yaptı;