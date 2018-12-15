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Burak Yılmaz Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe ile el sıkıştığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 7 maçta 5 gol kaydetti.

Burak Yılmaz bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 7 maçta 5 gol kaydetti.

Teknik direktör Ersun Yanal'la anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. TRT Radyo'dan Ahmet Fisunoğlu Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'la anlaşma sağladığını bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin alacakları ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye 'tek taraflı fesih hakkı' için başvuran Burak'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

"Yönetim onaylarsa Burak Yılmaz'ı satarız"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise 'Fenerbahçe Burak Yılmaz'ı istiyor' iddialarıyla ilgili Akşam'a verdiği röportajda şu açıklamayı yaptı;

  • "Daha önce de söyledim. Trabzonspor’un menfaatleri söz konusu olduğunda, değerini bulduğunda her futbolcunun satışı mümkün olabilir. Burak’a değerini verdiklerinde yönetimle görüşüp, karar veririz."

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