Burak Yılmaz sosyal medyadan cevap verdi

Trabzonspor'un golcü ismi Burak Yılmaz, bordo-mavili kulübün genel koordinatörü Özkan Sümer'in yapmış olduğu açıklamalara yönelik, "Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?" diyerek tepki gösterdi.

Sümer bugün yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'la ilgili çıkan transfer iddialarına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

Burak Yılmaz'ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Şimdi zaten yurt dışında ameliyat oldu. Ameliyattan sonra zannediyorum bu hafta bitiminde Burak olayı büyük ölçüde netleşir. Yalnız bir yetkili olarak ifade ediyorum, şu ana kadar Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil.

"Tek taraflı bir karar verme şansı yok"

Kulübün ne tür bir tavrının olacağına yönelik soru üzerine Sümer şu yanıtı vermişti:

Bu karşılıklı tatmindir. Burak'ın talepleri varsa o taleplerin uygunluk derecesi ve tatmini ya da kulübün bu konudaki taleplerinin Burak açısından uygunluk değeri önemli. Bunlar, gelecek bir yerde birleşecek ve sonunda uzlaşmaya veya bir ilişkiye dönüşecek. Şu anda tek taraflı bir karar verme şansı yok. Ortada bir akit var ve akdin onun tarafından da bizim tarafımızdan da bağlayıcı tarafları var. Bunu bilmemiz lazım. Tek taraflı şöyle olacak, böyle olacak demek doğru değil, zaten onu hem Burak hem kulüp olarak kimsenin deme hakkı yok. Futbolda da bu tür ilişkiler karşılıklı olarak ele alınır, bir düzeyde çözülür veya başka bir yol izlenir.