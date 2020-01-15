Burak Yılmaz takıma moral aşılıyor

Takıldığı harcama limitleri yüzünden ara transfer döneminde takıma takviye yapamayan Beşiktaş’ta, mevcut kadro kendine güveniyor. Teknik heyet de bu konuda yönetim kurulu ile bir görüşme yaparak, imkanlar içinde en iyi performansı göstereceklerini söyledi. Süper Lig’in ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz da, ligin ikinci yarısı için umutlu. Golcü futbolcu, ikinci yarıya mutlaka galibiyetle başlamaları gerektiği fikrinde. Burak Yılmaz, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada da bu durumun altını çiziyor.

Kendimizi gösterelim

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor’la deplasmanda bugün yapılacak olan maçın kadrosunda olmayan Burak Yılmaz, yolculuk öncesi arkadaşlarını motive etti. Milli futbolcu takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda, "Sivasspor maçında alacağımız galibiyet özgüvenimizi daha da yükseltir. Zor maç ama kazanmalıyız. Lideri yenersek hem özgüvenimiz gelir hem de puan farkı azalır. Seyircimiz önünde kendimizi göstermeliyiz. İnanıyorum ki Erzurumspor maçında da gerekeni yapacaksınız" dediği öğrenildi.