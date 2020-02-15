Burak Yılmaz'dan dikkati çeken tavır: Direkt soyunma odasına gitti

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, 4 maç sonra suskun kaldı.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran ve Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı. Deneyimli oyuncu, 81. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

Burak Yılmaz'ın oyundan alındıktan sonra sinirli bir şekilde direkt soyunma odasına gitmesi dikkati çekti.

"Morali bozulmuş olabilir"

Teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından Burak Yılmaz'ın tavrı hakkında şu açıklamayı yaptı;