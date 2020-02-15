SÜPER LİG

Burak Yılmaz'dan dikkati çeken tavır: Direkt soyunma odasına gitti

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Başakşehir maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Tecrübeli futbolcunun tavrı hakkında teknik direktör Sergen Yalçın, "Bunlar çok normal şeyler. Bana gelen bir şey yok" dedi.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Burak Yılmaz kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.

Burak Yılmaz kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, 4 maç sonra suskun kaldı.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran ve Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı. Deneyimli oyuncu, 81. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

Burak Yılmaz'ın oyundan alındıktan sonra sinirli bir şekilde direkt soyunma odasına gitmesi dikkati çekti.

"Morali bozulmuş olabilir"

Teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından Burak Yılmaz'ın tavrı hakkında şu açıklamayı yaptı;

  • "Burak’la alakalı durumu bilmiyorum, takip etmedim. İçeri gitmiş, morali bozulmuş, kızmış olabilir. 180-200 nabızla oynuyorlar. Onlar da kendi kafalarında yargılama yapıyor. Onlar çok normal şeyler. Bana gelen bir şey yok."

Burak Yılmaz, Başakşehir karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.
Burak Yılmaz, Başakşehir karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.

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