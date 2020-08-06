Burak Yılmaz Lille'deki ilk maçına çıktı, mağlubiyete engel olamadı

Fransız ekiplerinden Lille, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika temsilcisi Royal Excel Mouscron ile karşılaştı.

Mouscron, 11. dakikada Beni Badibanga’nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederken, Lille’in yeni golcüsü Burak Yılmaz oyuna sonradan girdi.

La frappe sur coup-franc de @yilmazburak17 passe au-dessus.#LOSCREM 0-1 | ⏱ 84' pic.twitter.com/hwmbF50bmY — LOSC (@losclive) August 5, 2020

21 dakika forma şansı buldu

69. dakikada oyuna dahil olan 35 yaşındaki milli golcü, Lille formasını ilk kez sırtına geçirirken, mağlubiyete engel olamadı.

Lille forması giyen bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da karşılaşmada sonradan oyuna girdi.

İşte Burak Yılmaz'ın Lille formasıyla çıktığı ilk maç: