LİGUE 1

Burak Yılmaz'ın Lille formasıyla çıktığı ilk maç

Burak Yılmaz Lille'deki ilk maçına çıktı, mağlubiyete engel olamadı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, hazırlık maçında Belçika ekibi Mouscron’a 1-0 mağlup olurken, Burak Yılmaz yeni takımının formasını ilk kez giydi. Karşılaşmada 21 dakika şans bulan milli futbolcu, mağlubiyete engel olamadı. Burak Yılmaz'ın Lille formasıyla çıktığı ilk maçı haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz oyuna 69. dakikada dahil oldu.

Burak Yılmaz oyuna 69. dakikada dahil oldu.

Fransız ekiplerinden Lille, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika temsilcisi Royal Excel Mouscron ile karşılaştı.

Mouscron, 11. dakikada Beni Badibanga’nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederken, Lille’in yeni golcüsü Burak Yılmaz oyuna sonradan girdi.

21 dakika forma şansı buldu

69. dakikada oyuna dahil olan 35 yaşındaki milli golcü, Lille formasını ilk kez sırtına geçirirken, mağlubiyete engel olamadı.

Lille forması giyen bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da karşılaşmada sonradan oyuna girdi.

İşte Burak Yılmaz'ın Lille formasıyla çıktığı ilk maç:

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