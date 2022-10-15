Bursaspor'da kaos sürüyor: Başkan adayı çıkmadı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, Esenler Erokspor maçı sonrası olağanüstü kongre kararı almıştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adayı çıkmadığı için planlanan kongre ileri bir tarihe ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 22.10.2022 / 30.10.2022 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın, başvuru süresi içerisinde aday çıkmaması sebebiyle, kulübümüz tüzüğünün 18. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliği’nin 14/2 maddesi gereğince; altı ay içerisinde Yönetim Kurulumuzca belirlenecek ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.