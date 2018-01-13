SÜPER LİG

Bursasporlu futbolcudan ilginç 'Sow' paylaşımı

Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty, Senegalli vatandaşı Mousa Sow’un takıma katılmasının ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi IHA
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Yeşil-beyazlı kulüp, eski Fenerbahçeli oyuncu Mousa Sow ile prensip anlaşmasına varıldığını, yarın veya pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzaların atılacağını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty de sosyal medya hesaplarından Sow’un kurdele ile sarılarak hediye paketi mizahı verildiği bir fotoğrafını paylaşarak İngilizce olarak, “Şimdi hediyeyi açabilir miyiz? Bursa’ya hoş geldin kardeşim” yazdı.

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