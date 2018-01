Bursasporlu futbolcudan ilginç 'Sow' paylaşımı

Yeşil-beyazlı kulüp, eski Fenerbahçeli oyuncu Mousa Sow ile prensip anlaşmasına varıldığını, yarın veya pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzaların atılacağını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty de sosyal medya hesaplarından Sow’un kurdele ile sarılarak hediye paketi mizahı verildiği bir fotoğrafını paylaşarak İngilizce olarak, “Şimdi hediyeyi açabilir miyiz? Bursa’ya hoş geldin kardeşim” yazdı.