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İki boksörümüzle finaldeyiz

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kg yarı final müsabakasında Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı 5-0 mağlup ederek finale çıktı. Bir diğer milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli de, 69 kg yarı final müsabakasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020de finale yükseldi
Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli

Türk boksunda tarihi günlerden birisini yaşadık. Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, 51 ve 69 kg da rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu'nun finali cumartesi günü 08.15'te

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Performansıyla ilk rauntta 5 hakemden tam puan alan Buse Naz, ikinci rauntta 3, son rauntta üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, cumartesi günü TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesi verecek. Çakıroğlu, finalde Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşacak

Busenaz Sürmeneli'nin finali cumartesi günü 09.15'te

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kg'da finale yükseldi. Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, rakibine karşı gösterdiği üstün performansla 5-0 galip geldi. Busenaz, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te final müsabakasına çıkacak.

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'den mesaj var: O yangınları çıkaranlar... Bir ölür bin diriliriz
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Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'den mesaj var: O yangınları çıkaranlar... Bir ölür bin diriliriz
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i yenerek altın madalya için ringe çıkacak olan boksörümüz, sözleriyle gönülleri fethetti. Galibiyetten sonra konuşan Busenaz, “O madalya gelecek. Türkiye'de yangınları çıkaranlar… Bir ölür bin diriliriz.' ifadelerini kullandı.

Final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.


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