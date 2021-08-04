İki boksörümüzle finaldeyiz

Türk boksunda tarihi günlerden birisini yaşadık. Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, 51 ve 69 kg da rakiplerini yenerek finale yükseldi.
Buse Naz Çakıroğlu'nun finali cumartesi günü 08.15'te
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Performansıyla ilk rauntta 5 hakemden tam puan alan Buse Naz, ikinci rauntta 3, son rauntta üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu, cumartesi günü TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesi verecek. Çakıroğlu, finalde Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşacak
Busenaz Sürmeneli'nin finali cumartesi günü 09.15'te
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kg'da finale yükseldi. Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, rakibine karşı gösterdiği üstün performansla 5-0 galip geldi. Busenaz, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te final müsabakasına çıkacak.