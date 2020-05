Caner Erkin isyan etti: Sağlığın şakası olmaz

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda takımda koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Caner Erkin de testinin pozitif çıktığıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Caner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlığın şakası olmaz. Doğru haber yapın!" açıklamasını yaparken, test sonuçlarının görüntülerini paylaştı.

Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!! pic.twitter.com/ZsMHDIqO7Q — Caner Erkin (@CanerErkin) 15 Mayıs 2020