Fenerbahçe - AEK Larnaca (CANLI)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını ise Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

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4 isim listede yok

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

İlk 11'ler