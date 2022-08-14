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Beşiktaş 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip, 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor Beşiktaş özet
Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği müsabakada son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N’Koudou’nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada sağ kanattan Ghezzal’ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan’ın sağ çaprazdan çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2

30. dakikada N’Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline’nın müdehalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ghezzal fileleri havalandırarak farkı 3’e çıkardı. 0-3

37. dakikada Emrecan Uzunhan’ın Zinedine Ferhat’a yaptığı mücadeleyi hakem Yasin Kol sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Emrecan Uzunhan, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

45+3. dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, Alanyaspor’dan Targhalline’ye ceza sahası önünde faul yaptı. Alanyaspor’un kazandığı ceza sahası önündeki serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçti. Direkt kaleyi düşünen Efkan’ın şutu fileleri havalandırdı. 1-3

80. dakikada Oğuz Aydın’ın soldan arka kale direğine ortasında Efkan’ın kafa vuruşunu Saiss kale önünden çıkardı.

81. dakikada Oğuz Aydın’ın sol köşeden içeriye ortasında ters vuruş yapan Saiss meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-3

88. dakikada Candeias’ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Erencan Yardımcı’nın kafa vuruşu auta çıktı.

89. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Zinedine Ferhat’a Fernandes’in faulü sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı noktasına gelen Candeias meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 3-3
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